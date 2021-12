Vaccino anti Covid pediatrico, studio americano: reazioni avverse lievi

Mentre si attende che entro fine marzo del prossimo anno il vaccino anti Covid per i bambini da zero a 5 anni arrivi anche in Italia, come annunciato ieri (16 dicembre) dal sottosegretario alla salute Andrea Costa, negli Stati Uniti prosegue la sperimentazione.

Le autorità americane definiscono “sicuri” i vaccini anti-Covid per i piccoli: il 97% delle reazioni avverse al vaccino segnalate nei bambini sono state lievi, qualche linea di febbre, mal di testa, nausea e vomito, insorte lo stesso giorno della somministrazione e in particolare dopo la seconda dose.

In merito alla reazione avversa temuta da molte famiglie, la miocardite, si è manifestata solo in 8 bimbi su 7 milioni e 141mila dosi somministrate.

“In tutti i pazienti – si legge nel rapporto – si è trattato di forme non gravi, 5 si sono risolte, una è in via di risoluzione e per altre 2 si attendono maggori informazioni”.

Nel rapporto vengono citati anche due decessi, due piccole di 5 e 6 anni, con patolgie, tra cui paralisi cerebrale spastica, ma il nesso tra vaccinazione e morte non è stato dimostato