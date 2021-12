Assessore colpito da infarto muore a 54 anni

“Ci ha lasciato improvvisamente Luca Pennini da poche settimane nominato assessore del nostro Comune“.

A dare notizia della scomparsa del politico, colpito da infarto a soli 54 anni, è il sindaco di Casciana Terme Lari, Mirko Terreni.

“Spesso quando qualcuno muore, si dice che era una brava persona, ma Luca lo era davvero: gentile, sempre attento alle esigenze dell’altro, sempre pronto ad impegnarsi per la propria comunità. L’impegno in giunta, assunto da poco, è stata solo una delle dimostrazioni di attaccamento e amore per la propria comunità – spiega il primo cittadino sui social – Ci siamo conosciuti un po’ di anni fa, in modo più approfondito durante la sua esperienza nell’Associazione 4 Strade, mi ha sempre colpito per quanto fosse ostinatamente gentile e autenticamente appassionato verso il suo impegno associativo sia in quello sociale che negli aspetti più ludici della festa, impegno che ha svolto non solo con passione e abnegazione ma anche con una serietà e competenza non comune. Queste stesse caratteristiche aveva messo sin dal primo giorno nel suo impegno da Assessore, ora che se ne è andato lascia un vuoto veramente grande”.

“Un grande abbraccio alla moglie Grazia, ai figli Silvia e Alberto e tutta la loro famiglia in questo momento di immenso dolore vi siamo tutti vicini – conclude – . Caro Luca grazie! Grazie per tutto quello che hai fatto per la nostra comunità e per la persona che sei stato, ci mancherai moltissimo”.

