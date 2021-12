Covid, crescono i contagi: ipotesi lockdown per i no vax a Natale e Capodanno

L’ipotesi di un lockdown di Natale per i No Vax potrebbe essere presa in considerazione dal governo italiano nelle prossime ore.

Tra lunedì e martedì della prossima settimana è in programma un confronto tra i partiti e il premier Mario Draghi per decidere le restrizioni per le festività.

Al vaglio la possibilità di una zona rossa per i non vaccinati con fascia oraria: dalle 19 a mezzanotte, la vigilia, dalle 12 alle 16 per il giorno di Natale e tutta la nottata di San Silvestro. Una scelta non facile da applicare, sulla scia del modello austriaco.

Le feste di Natale e Capodanno sono ormai vicine, e i contagi sono in aumento. Oggi in Italia si sono registrati 28.064 casi e 123 decessi.