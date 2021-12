Dorme in auto e alla vista dei poliziotti li minaccia: portato in questura e denunciato

Poco dopo la mezzanotte una volante della questura di Pisa è stata inviata, a seguito della segnalazione di una persona sospetta, al Cep.

L’uomo era dentro l’auto, col motore acceso, e stava dormendo. Resosi conto della presenza dei poliziotti si è subito alterato, agitando le mani e minacciando gli agenti.

Per evitare che la situazione potesse degenerare l’uomo è stato bloccato e portato in questura per gli adempimenti di legge. Qui è stato identificato: si trattava di un cittadino tunisino 42enne, con diverse denunce a carico, e attualmente sottoposto alla misura cautelare del divieto di dimora nel comune di Pisa.

Al termine degli adempimenti è stato denunciato per i reati di resistenza e minacce a pubblico ufficiale, inoltre è stato segnalato per la violazione dell’ obbligo di dimora, al fine di valutarne l’ eventuale inasprimento con misura custodiale.