Picchiato sullo scuolabus, 13enne finisce in ospedale con una costola rotta

E’ finito in ospedale con una costola rotta il 13enne picchiato sullo scuolabus a Ponsacco. A picchiarlo sarebbero stati tre coetanei.

Un fatto di violenza accaduto mentre il ragazzino andava a scuola e per il quale stanno indagando i carabinieri.

