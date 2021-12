Resta con un arto incastrato nel macchinario del pastificio

Brutto infortunio sul lavoro, questa mattina (18 dicembre) a Pontedera. Un uomo è rimasto con un arto incastrato in un macchinario al pastificio De Rosa in via Guerrazzi a Pontedera.

Il 118 ha prestato le prime cure sul posto, portando poi il ferito in codice rosso all’ospedale di Pontedera. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine.