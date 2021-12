Spacciatore recidivo catturato dalla Mobile di Pisa e portato al Don Bosco

La sezione catturandi della squadra mobile della questura di Pisa ha rintracciato e tratto in arresto, in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del tribunale di Pisa un 26enne della Tunisia irregolare sul territorio nazionale.

Il giovane era stato arrestato dalla Narcotici della questura pisana lo scorso mese di agosto, in una operazione contro lo spaccio di stupefacenti nel centro storico. L’arresto era stato convalidato e il gip, dopo la scarcerazione, aveva emesso nei suoi confronti la misura cautelare del divieto di dimora nella regione Toscana. Nonostante ciò, imperterrito il giovane aveva continuato a frequentare Pisa per i suoi traffici illeciti, tanto che il 19 settembre la Narcotici lo pizzicò con 35 dosi di cocaina e lo arrestò di nuovo.

Dopo la convalida nuova scarcerazione e conferma del divieto di dimora in Toscana, ma il giovane ritorna a spacciare a Pisa e viene di nuovo arrestato lo scorso 12 novembre, sempre per spaccio di stupefacenti.

La procura della Repubblica allora ha chiesto ed ottenuto dal gip, dimostrando che la misura cautelare meno afflittiva del divieto di dimora era inefficace per frenarne la tendenza quasi compulsiva allo spaccio, la custodia cautelare in carcere, affidandone l’esecuzione alla Squadra Mobile. Gli investigatori, conoscendone i probabili spostamenti, lo hanno rintracciato e arresto, stavolta accompagnandolo prima in ufficio per gli adempimenti di rito e poi al don Bosco, dove trascorrerà le feste natalizie.