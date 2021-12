Aggressione sullo scuolabus e costola rotta, i bulli sospesi dal servizio per 4 mesi. Il Pd: “A Ponsacco non c’è posto per la violenza”

In riferimento al gravissimo episodio di violenza accaduto mercoledì scorso su di un pulmino della scuola media, tutte le forze politiche di maggioranza di Ponsacco intendono innanzitutto esprimere la massima vicinanza al bambino aggredito ed ai suoi familiari.

“Ponsacco – spiega il Pd – è una comunità civile nella quale non c’è posto per fenomeni di bullismo come quello accaduto, la cui gravità è tale da richiedere di essere trattata con grande serietà da parte di tutti. A questo riguardo, condividiamo la decisione presa dall’amministrazione di sospendere per 4 mesi dal servizio del pulmino i ragazzini colpevoli dell’aggressione, rimandando la possibilità di ulteriori restrizioni al completamento delle indagini dei carabinieri. Certamente a tutto questo dovranno essere affiancati progetti a supporto del disagio giovanile e sul piano educativo”.

“Proprio per questo – aggiunge il partito – daremo il nostro appoggio alla giunta per mettere in campo azioni efficaci contro il bullismo, lavorando in rete con la scuola e le famiglie. Condividiamo inoltre l’appello che la nostra sindaca ha rivolto sia agli alunni che ai genitori di non aver paura a denunciare fatti come questi e qualsiasi atto di bullismo o minaccia che possano verificarsi, poiché le denunce sono fondamentali per poter intervenire con certezza ed efficacia. Sicuramente alla luce di questo episodio saranno prese ulteriori misure di sorveglianza sui pullman da estendere anche per le scuole medie”.

“Ogni forma di violenza – conclude il Pd – merita una ferma condanna e intendiamo ribadire che ciascun comportamento personale è vincolato dal tenere di conto dei diritti, ma anche dei doveri, ai quali nemmeno gli adolescenti possono venirne meno.