Muore schiacciato sotto un tir in via vecchia Livornese

Tragedia davanti a Camp Darby, su via vecchia Livornese nel comune di Pisa, dove stamattina (19 dicembre) intorno alle 12 almeno una persona è morta dopo un terribile incidente stradale.

La dinamica esatta è ancora in corso di accertamento da parte parte degli organi preposti, così come al momento non si conosce il bilancio definitivo delle vittime.

Secondo una prima ricostruzione i due veicoli coinvolti, un’auto e un mezzo pesante, probabilmente un trasporto speciale, stavano percorrendo via vecchia livornese quando all’improvviso si è consumato l’impatto mortale. Ad avere la peggio è stato chi si trovava nell’auto, rimasto schiacciato sotto il rimorchio del mezzo pesante.

Sul posto stanno lavorando diverse squadre di vigili del fuoco e moltissime ambulanze. A regolare il traffico, per il momento ancora a senso unico alternato, sono i carabinieri.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO