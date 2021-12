Tutto in regola nei controlli alla movida di Pisa nel weekend

Consueti controlli interforze nel fine settimana in centro a Pisa, ma è tutto in regola.

Hanno partecipato equipaggi della questura e della polizia ferroviaria, dell’arma dei carabinieri, della Guardia di finanza e della polizia locale. Presenti anche due ulteriori equipaggi del reparto prevenzione crimine della polizia di Firenze, specializzati nel controllo del territorio.

I controlli hanno riguardato l’intero centro storico di Pisa. Sono state controllate 127 persone e ben 49 esercizi commerciali, questi ultimi tutti in regola sia per quanto riguarda i dispositivi ed i controlli green pass sia per il rispetto dell’ordinanza sindacale sul divieto per asporto di alcolici.

Nonostante la presenza di numerose persone, specialmente di venerdì, il fine settimana si è concluso in tutta tranquillità e nel rispetto delle regole antiassembramento.