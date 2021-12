Incidente tra scooter, la donna è deceduta

E’ morta oggi 20 dicembre all’ospedale Careggi di Firenze, 4 anni e mezzo dopo il marito e in seguito alle ferite riportate in un incidente successo sulla stessa strada che fu fatale per lui. E’ un destino tragico quello che, a pochi giorni da Natale, colpisce la famiglia di Graziella Saltarelli, 79 anni.

La donna viaggiava a bordo del suo scooter quando, lo scorso 14 dicembre, fu centrata da un altro sul quale viaggiavano due ragazzi a San Miniato Basso (qui la notizia). La donna era stata proiettata via dalla sella dello scooter prima di cadere con violenza al suolo.

Ora che la donna è deceduta, sarà ancora più importante la ricostruzione della dinamica da parte degli agenti della polizia municipale di San Miniato, per individuare eventuali responsabilità nel decesso.

Tutta la redazione si stringe alla famiglia Baldini-Latini e al collega Filippo in particolare.