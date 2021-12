Allo stadio senza mascherina: sanzionato tifoso Viola. Multe anche a 10 supporter dell’Empoli

Controllo del green pass anche negli stadi. Nei giorni scorsi, durante i controlli allo Stadio Franchi in occasione di Fiorentina – Sassuolo, un tifoso viola è stato sanzionato dalla polizia di Stato in tribuna in quanto non indossava la mascherina durante la partita.

Ieri (20 dicembre), sono state notificate dal commissariato di Empoli sanzioni da 400 euro l’una a 10 tifosi empolesi che, in occasione dell’incontro di calcio Empoli – Udinese dello scorso 6 dicembre, non hanno indossato i dispositivi di protezione individuale sugli spalti.

I supporter, di età compresa tra i 19 e 64 anni, sono stati identificati attraverso il sistema di videosorveglianza interno allo stadio Castellani di Empoli.

Provvedimenti analoghi verranno adottati anche nei confronti dei supporter dell’Udinese e del Sassuolo.