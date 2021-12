Un’auto è finita nella scarpata dopo lo scontro con un altro veicolo. E’ successo nella serata di oggi 22 dicembre a Castelfranco di Sotto. Un’auto guidata da una donna arrivava da Castelfranco e aveva appena superato il ponte in direzione Montopoli quando, per cause e con dinamica in corso di accertamento, si è scontrata con un’altra auto che proveniva da lungarno Pacinotti per immettersi in via dei Lager.

I due conducenti, per fortuna, non hanno riportato ferite e non è stata quindi necessaria la chiamata ai mezzi di soccorso. Intervenuti, invece, i vigili del fuoco, carabinieri e polizia stradale per recuperare l’auto e regolare la viabilità.

Il traffico è rimasto a lungo bloccato sul ponte di Castelfranco di Sotto, in via dei Tavi e viale 2 giugno. Traffico in tilt anche sulle direttrici di Montopoli Valdarno. Intorno alle 19,30 i vigili del fuoco sono riusciti a riportare l’auto in carreggiata, segando il guard rail. Poco alla volta, il traffico ha ricominciato a scorrere.