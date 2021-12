Forzano il finestrino di un’auto, li vedono i carabinieri

I carabinieri della Radiomobile, in via Cisanello a Pisa, hanno sorpreso due uomini intenti a forzare il finestrino di un’autovettura e li hanno arrestati in flagranza di reato.

E’ successo oggi 22 dicembre. I militari stavano facendo un servizio di controllo del territorio dedicato al contrasto ai reati contro il patrimonio con specifico riferimento ai furti sulle auto in sosta quando hanno notato i due: un 56enne e un 32enne arrestati per furto aggravato in concorso.

I controlli, già intrapresi nel periodo estivo per far fronte allora ai numerosi episodi accaduti in danno di turisti, sono ora riproposti e intensificati in occasione delle imminenti festività natalizie.