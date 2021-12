“La notizia mi annichilisce e mi paralizza”. Così il consigliere regionale Andrea Pieroni commenta il malore che qualche giorno fa ha colpito Andrea Verdigi, portandolo prima in stato di coma irreversibile, fino alla morte oggi 22 dicembre.

“L’ho conosciuto 17 anni fa – racconta -. I nostri percorsi si incrociarono nell’agosto 2004, nei giorni tragici della scomparsa di Marco Domenico Verdigi, morto a seguito del suo gesto eroico che salvò la vita a due bambini in difficoltà. E non sono mai mancato alla serata conclusiva del Premio Verdigi, nato per sostenere progetti rivolti a bambini e ragazzi in situazioni di disagio e difficoltà. Proprio per questo, ci siamo visti il 27 novembre scorso a Pontasserchio. Qualche giorno fa.

Foto 2 di 2



Impossibile mettere insieme pensieri e parole in grado di trovare un briciolo di senso nelle vicende che hanno segnato la sorte della famiglia di Andrea Verdigi. Anche chi prova a leggere i fatti alla luce della fede, stenta a trovare un appiglio. Come si fa a decifrare una sequela di tragedie che, a partire dalla tragica morte di Domenico Marco Verdigi, cui si è aggiunta la prematura scomparsa di Carla, qualche mese fa, ed ora la ‘resa’ umana anche di Andrea Verdigi, hanno distrutto la vicenda terrena di una famiglia? Impossibile farlo, almeno in questo momento. I nostri strumenti umani e ‘finiti’ non ci supportano più di tanto. Non restano che il silenzio, la riflessione, la preghiera. La consolazione e la speranza che possono accomunarci sono ora quelle per cui la famiglia si è riunita in un luogo segnate da pace e serenità”.