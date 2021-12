Coronavirus, torna l’obbligo di mascherine all’aperto: nei locali si entra solo con il super green pass

Tra le norme l’obbligo di mascherine all’aperto, anche in zona bianca e obbligo delle Ffp2 nei locali al chiuso, negli stadi e palazzetti, nei cinema e teatri e mezzi di trasporto anche locali.

Fino al 31 gennaio divieto di eventi e feste che implichino assembramenti all’aperto: le discoteche chiudono fino al 31 gennaio, poi entrare serviranno terza dose e un tampone.

“La severità dei provvedimenti attesta la gravità della situazione. E noi non possiamo che prenderne atto. Resta il fatto che per alcune attività, come per esempio le discoteche e quanti organizzano eventi e feste all’interno dei propri locali (per accedere ai quali servirà la terza dose di vaccino o, in alternativa, il tampone negativo aggiuntivo alle due dosi), questo significa il tracollo totale. Ci sono investimenti e contratti difficilmente recuperabili, che si tradurranno in un bagno di sangue economico. Per questo, la prima richiesta che ci sentiamo di avanzare ora, senza entrare nel merito di valutazioni tecniche-scientifiche che non ci competono, è quella di prevedere immediate e adeguate misure economiche compensative che possano attenuare le disastrose ricadute di questa situazione sulle imprese”.