Coronavirus, ancora tanti casi: 73 in un giorno nel comprensorio del Cuoio. 22 sono a San Miniato

Ancora un dato alto per i contagiati da Covid in provincia e in Regione. In Lucchesia sono 363 i nuovi casi.

Nel comprensorio i casi sono 73: 9 a Santa Maria a Monte, 14 a Santa Croce sull’Arno, 22 a San Miniato, 10 a Castelfranco di Sotto, 16 a Fucecchio, 2 a Montopoli

In Toscana sono 331208 i casi di positività al coronavirus, 3438 in più rispetto a ieri (3289 confermati con tampone molecolare e 149 da test rapido antigenico). I nuovi casi sono il 1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,2% e raggiungono quota 296491 (89,5% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 18707 tamponi molecolari e 35585 tamponi antigenici rapidi, di questi il 6,3% è risultato positivo. Sono invece 11273 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 30,5% è risultato positivo.

Gli attualmente positivi sono oggi 27204, +11,7% rispetto a ieri.

I ricoverati sono 481 (3 in meno rispetto a ieri), di cui 72 in terapia intensiva (3 in più).

Oggi si registrano 3 nuovi decessi: 2 uomini e una donna con un’età media di 75,3 anni (2 a Pistoia, 1 a Pisa)

L’età media dei 3438 nuovi positivi odierni è di 36 anni circa (21% ha meno di 20 anni, 37% tra 20 e 39 anni, 29% tra 40 e 59 anni, 11% tra 60 e 79 anni, 2% ha 80 anni o più).

Di seguito i casi di positività sul territorio con la variazione rispetto a ieri (3289 confermati con tampone molecolare e 149 da test rapido antigenico). Sono 91298 i casi complessivi ad oggi a Firenze (1128 in più rispetto a ieri), 29062 a Prato (217 in più), 31209 a Pistoia (252 in più), 17384 a Massa (148 in più), 33360 a Lucca (363 in più), 38117 a Pisa (268 in più), 25408 a Livorno (187 in più), 30001 ad Arezzo (399 in più), 20445 a Siena (343 in più), 14369 a Grosseto (133 in più). Sono 555 i casi positivi notificati in Toscana, ma residenti in altre regioni.

Sono 1.644 i casi riscontrati oggi nell’Asl Centro, 919 nella Nord Ovest, 875 nella Sud est.

Complessivamente, 26723 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (2853 in più rispetto a ieri, più 12%).

Sono 45769 (1.959 in più rispetto a ieri, più 4,5%) le persone, anch’esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate (Asl Centro 18447, Nord Ovest 15196, Sud Est 12126).

Le persone complessivamente guarite sono 296491 (585 in più rispetto a ieri, più 0,2%).