Minaccia la madre con il coltello: arriva la polizia e se la prende con gli agenti

Superlavoro per la polizia anche nella vigilia di Natale.

All’1,10 una pattuglia delle volanti, in particolare, è intervenuta a Riglione, in quanto un cittadino di origine nordafricana segnalava un atteggiamento aggressivo del figlio di 31 anni, che a suo dire aveva un coltello in mano e minacciava la madre.

All’arrivo degli equipaggi la situazione nell’abitazione appariva tranquilla ma il ragazzo mostrava improvvisamente un atteggiamento ostile nei confronti degli agenti. Pertanto, temendo gli agenti che lo stesso detenesse ancora il coltello segnalato, è stato bloccato e successivamente condotto in questura. In ufficio ha continuato con il suo atteggiamento aggressivo anche nei confronti dei poliziotti, che a fatica lo hanno riportato alla calma.

Al termine degli adempimenti è stato denunciato per i reati di oltraggio a pubblico ufficiale e danneggiamento ai beni dello Stato, poiché aveva danneggiato a testate la bolla in plexiglass all’interno dell’abitacolo della vettura.