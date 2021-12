Scontro in via Allende a Santa Croce sull’Arno, ferito anche un bambino di 5 anni

C’è anche un bambino di 5 anni fra i coinvolti in un incidente che si è verificato oggi (25 dicembre) in via Salvador Allende a Santa Croce sull’Arno.

Il sinistro si è verificato intorno all’ora di pranzo e ha visto coinvolte due auto. Sul posto, oltre ai mezzi sanitari, anche polizia municipale e carabinieri.

Due i feriti, condotti al pronto soccorso del San Giuseppe di Empoli. Fra di loro, in codice giallo, un bambino di 5 anni.