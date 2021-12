Covid, l’Iss: il 48% dei contagi in bambini dai 6 agli 11 anni

Il 48% dei contagi da Covid riguarda i bambini in età scolare dai 6 agli 11 anni.

E’ quanto riporta il report dell’Iss nell’ultima settimana.

Il 36% riguarda invece la fascia di età dai 12 ai 19 anni e solo il 11% e il 5% sono stati diagnosticati tra i 3 e i 5 anni e sotto i 3 anni.

Sempre secondo i dati dell’istituto superiore di sanità il rischio di essere ricoverati in terapia intensiva è 85 volte superiore tra i non vaccinati per gli over 80, di 12,8 per le persone tra i 60 e i 79 anni e 6,1 per chi ha dai 40 ai 59 anni.