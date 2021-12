Lite tra coniugi nel pomeriggio di Natale: arriva la polizia

Lite in famiglia tra due coniugi nel pomeriggio di Natale.

Sul posto, nella zona di Cisanello, poco prima delle 17,30, sono intervenuti gli agenti della squadra volante della questura di Pisa.

Le versioni dei due sono risultate contrastanti ma entrambi hanno confermato i frequenti litigi, spesso per futili motivi.

La donna era in stato di agitazione e i poliziotti hanno fatto intervenire un’ambulanza del 118 ma la stessa, che non presentava segni evidenti di maltrattamento, ha rifiutato di essere portata in ospedale per ulteriori controlli.

Al termine dell’intervento l’uomo ha deciso di essere intenzionato a trasferirsi nell’appartamento a fianco, sempre di sua proprietà, in attesa di valutare più serenamente con la moglie il da farsi circa il loro rapporto. Entrambi sono stati informati dei propri diritti ed invitati ad avere rapporti più sereni.