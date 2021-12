Il Covid contagia anche il presidente del consiglio regionale toscano

“Sono positivo al Covid”. Un brutto regalo di Natale per il presidente del consiglio regionale.

A renderlo noto è lo stesso Antonio Mazzeo, con un post sui social, spiegando di aver fatto prima un tampone rapido, prima di incontrare i parenti, e poi di aver avuto la conferma del contagio dal test molecolare.

“ Nonostante tutte le precauzioni sempre prese, questo virus si dimostra per quello che è: subdolo, sempre in agguato e pronto a colpire quando proprio non ce lo aspettiamo –

Essendo vaccinato Mazzeo non sta male: qualche dolore, e soprattutto mal di testa.

“Vaccinarsi è fondamentale – aggiunge – prenotate la terza dose, convinciamo gli ultimi indecisi, è l’unica arma che abbiamo per combattere questo virus. Ci sono migliaia di persone nella mia stessa condizione in questi giorni in Toscana e in tutta Italia. La situazione mondiale non è da meno. Siamo di fronte senza dubbio a una nuova ondata di contagi e occorre il senso di responsabilità di ogni singolo individuo per tornare a una normalità accettabile”.