Quarantena ridotta dopo un contatto con un positivo al Covid: Cts convocato per domani

La riduzione del periodo di quarantena è allo studio del governo.

Il comitato tecnico scientifico è convocato per domani (29 dicembre). Una quarantena da ridurre non solo ai malati, ma anche ai contatti stretti di positivi.

Attualmente le regole in vigore prevedono, dopo un contatto a rischio con una persona affetta da Coronavirus, un isolamento di 7 giorni per gli immunizzati e di 10 per i non vaccinati.