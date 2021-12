Una discarica abusiva sul margine della Francesca bis a Castelfranco di Sotto. La denuncia arriva da un lettore.

Siamo a Castelfranco di Sotto, al margine della provinciale 66 Francesca bis della provincia di Pisa. A ridosso di un viottolo sul lato destro oltrepassato l’incrocio con via Quarterona in direzione di Santa Croce vi è un deposito incontrollato di rifiuti di ogni genere, come si può vedere dalle foto.

“Un pessimo biglietto da visita per la nostra città sotto gli occhi chi chi transita lungo la provinciale. Mi auguro – conclude il lettore – che chi di dovere intervenga per eventualmente multare questi incivili e far pulire e bonificare il sito”.