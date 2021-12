Sono 11 le famiglie che da oggi avranno una nuova casa grazie agli alloggi di edilizia residenziale pubblica nel Comune di Fucecchio, in località Botteghe.

L’amministrazione comunale e Publicasa spa, la società costituita nel 2003 grazie all’accordo tra i comuni dell’Empolese Valdelsa, hanno consegnato le chiavi ai nuovi inquilini. Un momento che lascia sempre un’emozione particolare tra coloro che partecipano all’evento visto che per queste famiglie, ai vertici della graduatoria stilata dalla commissione dell’Unione dei Comuni, si tratta di un giorno speciale, quello in cui si varca l’ingresso della nuova abitazione. Gli appartamenti per l’edilizia residenziale pubblica in località Botteghe in totale sono 13, gli altri due saranno consegnati successivamente a due famiglie che si trovano nella graduatoria per il cambio di alloggio.

Alla consegna degli appartamenti, in via Mahatma Gandhi, sono intervenuti il sindaco di Fucecchio Alessio Spinelli, l’assessore alle politiche sociali Emiliano Lazzeretti, il responsabile dell’area tecnica di Publicasa spa Cosimo Gambuti e il presidente della cooperativa Gramsci (che ha realizzato gli immobili) Giuseppe Caponi.

“Lo sforzo messo in campo dall’amministrazione comunale e da Publicasa – ha commentato il sindaco Spinelli – sta producendo risultati importanti in un momento particolarmente delicato come quello attuale. Oggi diamo una risposta concreta ai bisogni di un buon numero di persone che aveva necessità di trovare un alloggio. Ma questa, seppur particolarmente significativa, è soltanto una parte di un percorso più ampio che ci vede fortemente impegnati nel trovare risposte al disagio abitativo che persiste e che la pandemia ha addirittura acuito”.

Altre novità, sempre a Fucecchio e sempre per quanto riguarda le politiche abitative, sono in arrivo già nel prossimo mese di gennaio. Si tratta dell’apertura di un bando, e quindi la creazione di una nuova graduatoria, per l’assegnazione di 13 appartamenti in affitto a canone concordato, una formula per consentire alle persone meno abbienti di ottenere un alloggio pagando una quota calmierata rispetto ai prezzi di mercato. Le case in questione sono all’interno della lottizzazione di Via John Lennon. In più arriveranno altri 16 alloggi nel capoluogo. Per questi appartamenti, in corso di realizzazione in piazza Salvo D’Acquisto, verrà redatto uno specifico bando che prevedrà l’assegnazione a categorie speciali: 8 saranno destinati a persone anziane, 4 a persone disabili, 3 a persone separate con figli minori e una a personale delle forze dell’ordine.

“I lavori per costruire queste residenze – conferma Spinelli – contiamo di vederli ultimati entro la fine del 2022 e di poter assegnare queste abitazioni tra un anno esatto. Stiamo raggiungendo obiettivi molto importanti grazie ad una programmazione partita anni fa e che oggi sta raccogliendo i frutti dell’impegno di tutti coloro che lavorano nel settore delle politiche abitative, a partire dalle amministrazioni comunali che hanno ben chiara quale importanza rivesta tutto questo per le persone che necessitano di una casa. Vedere donne, uomini e bambini col sorriso sulle labbra e gli occhi che esprimono felicità ripaga gli sforzi di ognuno di noi più di ogni altra cosa”.

Sempre per quanto riguarda l’edilizia residenziale pubblica a Fucecchio, Publicasa spa sta programmando un importante intervento di ristrutturazione del patrimonio esistente attraverso il Superbonus 110%. Questo prossimo intervento di ristrutturazione riguarderà 5 edifici Erp. Un altro intervento di ristrutturazione sul patrimonio immobiliare acquisito da Publicasa e destinato a case popolari, invece, consentirà di avere a disposizione altri 5 appartamenti da assegnare a cittadini in graduatoria e quindi di ampliare ulteriormente la disponibilità di alloggi.

“Credo che le risposte che abbiamo dato e che stiamo dando in questi anni nell’ambito delle politiche abitative – aggiunge l‘assessore alle politiche sociali Emiliano Lazzeretti – siano sotto gli occhi di tutti. Sono risultati importantissimi perchè offrono risposte concrete a persone che necessitano di un bene primario come la casa”.