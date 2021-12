Pandemia, al vaglio una nuova stretta: lockdown per i no-vax e super green pass per andare al lavoro

Aumentano i contagi, in Italia come in tutte le regioni, Toscana inclusa, e di fronte al rischio di nuove chiusure sono al vaglio del governo nuove misure restrittive a fronte del dilagare della variante Omicron.

Tra le ipotesi che circolano un lockdown per non vaccinati, il super Green Pass anche per andare a lavoro ( e in questo caso il certificato spetterebbe solo ai vaccinati e ai guariti dal virus) e, sullo sfondo, l’obbligo vaccinale per tutti.

Dai dati scientifici per chi è vaccinato con due o tre dosi gli effetti dell’Omirono sono sintomi lievi, e si guarisce in pochi giorni. Cosa ben diversa per coloro che non sono vaccinati, che rischiano di finire ricoverati in ospedale e di avere complicazioni, fino al decesso.