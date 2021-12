Capodanno senza botti a Fucecchio, a dirlo il regolamento della polizia urbana

Con l’avvicinarsi della fine dell’anno, molti cittadini sensibili alla tutela della salute degli animali hanno chiesto informazioni all’amministrazione comunale di Fucecchio circa il divieto di far esplodere petardi o altri ‘botti’.

Il Comune ricorda che da tempo non viene fatta più una specifica ordinanza in quanto l’esplosione di questi oggetti è vietato dall’articolo 9 comma 5 del regolamento di Polizia urbana, valido in tutti i Comuni dell’Empolese Valdelsa, non solo in occasione delle festività ma per tutto l’anno.

L’obiettivo è evitare la propagazione di incendi, incidenti domestici dovuti all’uso improprio dei cosiddetti botti e l’alterazione del comportamento degli animali (con possibile riflesso sul loro stato di salute) che spesso impauriti fuggono se non tenuti in spazi protetti.