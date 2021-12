Covid, nuove regole: niente quarantena per chi ha dose booster. Calmierati i prezzi delle mascherine Ffp2

Contagi al galoppo, cambiano le regole. Le ha deciso il consiglio dei ministri in una seduta fiume. Ancora una volta non è passata la posizione del lockdown per i non vaccinati né dell’obbligo di super green pass per i lavoratori senza distinzione di funzioni.

Nuove norme anche per la quarantena che viene azzerata, se senza sintomi, per quelli vaccinati da meno di quattro mesi e per quelli con dose booster.

Il super green pass (quindi solo con vaccino e non con tampone) servirà quasi ovunque: treni, bus, metro e tutti gli altri mezzi di trasporto, alberghi, fiere, impianti sciistici e tanti altri luoghi di socialità e svago: piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere anche all’aperto, centri culturali, centri sociali e ricreativi per le attività all’aperto. Prezzi calmierati, infine, per le mascherine Ffp2: ma occorre stipulare un’apposita convenzione con le farmacie.

Torna la capienza ridotta negli stadi (50 per cento) e nei palazzetti (35 per cento).

Ecco nel dettaglio le regole per le quarantene. Per chi ha terza dose o seconda dose entro i quattro mesi precedenti niente quarantena in caso di contatto con un positivo: vige una forma di autosorveglianza e l’esecuzione, al quinto giorno dal contatto con il caso positivo, di un tampone con esito negativo. Per chi ha eseguito l’ultima vaccinazione da più di quattro mesi – quindi con minore copertura dal contagio – l’autoisolamento scenderebbe da 7 a 5 giorni, con test negativo. Nessuna modifica per chi non è vaccinato: la quarantena resta a 10 giorni.

Slitta invece al prossimo consiglio dei ministri l‘ipotesi dell’estensione del super green pass a tutti i lavoratori, un provvedimento da sempre sostenuto dal ministro per la funzione pubblica Renato Brunetta, ora anche dal ministro del lavoro Andrea Orlando, dal ministro della famiglia, Elena Bonetti (in quota Iv) e dagli stessi governatori. A sollevare dubbi su questa misura, già in cabina di regia, sono stati Lega e Cinque Stelle.