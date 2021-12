Beccato sul bus senza green pass: sanzionato uomo a Pisa

Se ne andava in giro per Pisa sui servizi di trasporto pubblico, senza avere il green pass. Il soggetto è stato individuato e sanzionato ieri (29 dicembre) in centro città nell’ambito di controlli straordinari finalizzati al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, dei reati di microcriminalità e al rispetto della normativa anti Covid.

Al lavoro le pattuglie della questura insieme a due equipaggi specializzati del reparto prevenzione crimine Toscana di Firenze, che nel corso del servizio hanno inoltre denunciato alla procura della Repubblica un 30enne, per aver violato la misura di prevenzione del divieto di accesso a determinate aree urbane (così detto daspo urbano), irrogatagli dal questore di Pisa.

Sono un totale di 14 veicoli e 41 persone ad essere stati sottoposti a controllo, 18 in discesa e salita sui mezzi pubblici, al fine di verificare il possesso del previsto green pass. Controllate inoltre 8 attività commerciali, senza rilevare criticità.