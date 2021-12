Coronavirus, oltre 2mila nuovi casi in provincia di Pisa: 624 sono nel Cuoio

Coronavirus, confermata la tendenza al rialzo. Sono 2047 i nuovi casi in provincia di Pisa, 16886 in Toscana su 74976 tamponi molecolari e 46497 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è del 22,52 per cento (64,7 sulle prime diagnosi). Sono invece 7790 i nuovi positivi che vengono dai test rapidi antigenici.

Nel comprensorio i casi sono 624, ancora in crescita: 124 a Santa Maria a Monte, 81 a Montopoli, 158 a San Miniato, 75 a Castelfranco, 121 a Fucecchio, 65 a Santa Croce sull’Arno.