Se ne va in pensione il decano degli agenti della polizia municipale a Fucecchio. Oggi (venerdì 31 dicembre) è l’ultimo giorno di lavoro per Graziano Banchini che con il 2021 chiude la sua lunga esperienza professionale nella polizia municipale, prima di Fucecchio e poi dell’Unione dei comuni dell’empolese Valdelsa. Dal 1978 ad oggi Banchini ha ricoperto tanti incarichi occupandosi di edilizia e infortunistica, accertamenti anagrafici, viabilità, segnaletica ed educazione stradale. Un contributo, quello portato alla polizia locale e all’amministrazione comunale, fatto di impegno e di passione per il proprio lavoro.

“Da domani – dice il sindaco Alessio Spinelli – Banchini non farà più parte della nostra polizia municipale ma mi auguro che, da semplice cittadino, continui ad avere un occhio attento ai problemi del territorio come ha sempre fatto quando ha indossato la divisa. A lui vanno i nostri più sentiti ringraziamenti”.

Ai ringraziamenti si unisce anche il comandante della polizia municipale dell’Unione dei comuni empolese Valdelsa, Massimo Luschi: “A Graziano va un ringraziamento speciale – dice Luschi – per tutta l’attività che ha svolto sempre per con l’obiettivo di aiutare i cittadini di Fucecchio. Lo ha fatto con grande professionalità risultando un esempio anche per i giovani agenti che sicuramente da lui hanno appreso molto”.