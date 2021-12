In pensione dopo oltre 44 anni di servizio il luogotenente dei carabinieri Emanuele Quaranta

In pensione dopo oltre 44 anni di servizio (precisamente 44 anni, 6 mesi e 12 giorni) il luogotenente Emanuele Quaranta, comandante della stazione dei carabinieri di Castelfranco.

A Castelfranco era arrivato nel novembre del 1993 dopo altri comandi e ruoli a cominciare dal primo battaglione dei paracadutisti Tuscania di Livorno. Poi la scuola allievi sottufficiali di Velletri e Firenze, gli incarichi alle stazioni di Volterra, all’aula bunler del tribunale di Roma, al Norm di Livorno e ancora alle stazioni di Montenero, Camaiore, Fauglia e Castelfranco.

“Sono stati anni bellissimi nell’amata istituzione – dice Quaranta nel congedarsi dall’arma – che mi ha permesso di crescere professionalmente e come uomo, permettendomi di conoscere tante persone e diverse comunità, nelle quali mi sono sentito subito parte integrante e per questo ho amato e difeso con tutte le mie forze e possibilità. Di tutti questi anni voglio ricordare solo la parte migliore, senza pensare a qualche ingiustizia ricevuta, sicuro che, chi l’ha commessa, lo ha fatto in buona fede. Viva l’arma dei Carabinieri viva l’Italia”.

Per ben due volte è saltata la cerimonia prevista in Comune per consegnargli una targa ricordo.