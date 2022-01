Capodanno sicuro a Pisa, identificate 52 persone

Sono state identificate 52 persone, controllati 5 veicoli e 10 esercizi commerciali. Tutto è risultato regolare. Nessuna “mala movida“, quindi, è stata registrata dagli agenti di polizia della questura di Pisa, impegnati in controlli straordinari per la notte di Capodanno.

Dalla sera di ieri 31 dicembre e per tutta la notte, gli agenti di tutte le forze di polizia coordinati dalla Questura hanno pattugliato le aree più frequentate di Pisa, quelle dove a volte si registrano episodi di sovraffollamento per assicurare il rispetto e la corretta applicazione delle disposizioni restrittive in materia di emergenza epidemiologica da covid 19 e prevenire e contrastare le condotte che possono creare pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica.