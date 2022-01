Coronavirus, 227 nuovi casi nei comuni del Cuoio

Scendono sensibilmente, complici le chiusure di Capodanno, i dati del coronavirus in provincia di Pisa. Sono 713 in un giorno. I nuovi casi in Toscana sono 6367 su 22513 test. Il tasso dei nuovi positivi, però, resta elevato: 28,28 per cento (52,6% sulle prime diagnosi).

I casi nei comuni del Cuoio sono 227: 46 a Santa Maria a Monte, 76 a San Miniato, 22 a Santa Croce sull’Arno, 19 a Castelfranco di Sotto, 32 a Fucecchio, 32 a Montopoli.