Vaccino obbligatorio per gli over 18 o per tutti i lavoratori: il governo valuta una nuova stretta

Passate le feste di Natale e Capodanno, il governo pensa a preparare una nuova stretta contro il dilagare dei contagi da Covid.

Dopo l’estensione del super green pass si pensa all’obbligo vaccinale. Due le ipotesi: vaccino obbligatorio per gli over 18 o per tutti i lavoratori

Al momento il vaccino è obbligatorio solo per il personale sanitario, per il personale scolastico e per gli uomini delle forze di polizia.