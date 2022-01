Fuori strada con l’auto: muore sul colpo a soli 37 anni

Ha perso la vita a soli 37 anni. La tragedia ieri nel tardo pomeriggio (2 gennaio) a Martignana, sulla strada provinciale 51.

L’uomo era alla guida della sua auto quando è finito fuori strada ed è morto sul colpo.

Quando sul posto sono arrivati i sanitari del 118 ormai per il conducente non c’era più niente da fare. Al medico non è rimasto altro che constatare il decesso.

Sul posto, per i rilievi, gli agenti della polizia municipale dell’Unione dei Comuni dell’Empolese Valdelsa.