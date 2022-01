Guida a zig zag per Pisa, non doveva essere in Italia

Quando gli agenti in pattuglia hanno visto l’auto camminare a zig zag, hanno subito deciso di fermarla e di controllare gli occupanti. Erano le 4 circa della notte scorsa, quella tra 2 e 3 gennaio, a Pisa quando l’Audi è stata fermata dagli agenti della pattuglia in servizio di controllo.

Il conducente, un 31enne di origini marocchine residente a Pontedera, era già noto alla polizia per stupefacenti e guida in stato di ebbrezza. Il ragazzo ha rifiutato di sottoporsi all’alcol test ed è stato quindi denunciato in stato di libertà con ritiro della patente di guida. L’uomo è stato anche denunciato per non aver ottemperato all’ordine del questore di Agrigento emesso lo scorso marzo di abbandonare il territorio nazionale.

Il passeggero, una 22enne di Pisa è stata sottoposta a perquisizione personale: rinvenuta una dose di hashish, è stata segnalata alla Prefettura come assuntrice di stupefacenti, con contestuale sequestro dell’hashish.