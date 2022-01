Il re della notte sconfitto dal covid, addio Mariolino

E’ morto soltanto un giorno dopo essere stato ricoverato per le complicanze legate al coronavirus. Mario Dini, per chi “vive la notte” era Mariolino, è morto ieri 3 gennaio all’ospedale, dove era arrivato in condizioni critiche.

E’ stata la famiglia a dare l’annuncio del decesso, che in queste ore sta correndo veloce tra i tanti, almeno un paio di generazioni, che hanno frequentato i locali per i quali curava le pubbliche relazioni, come il Boccaccio, l’Orso Bianco, le Spianate o il Babylon. Sorridente e sempre disponibile, porta oggi alla mente di chi lo ha conosciuto quelle notti spensierate, che sembrano lontanissime dopo questi mesi di pandemia.

Una pandemia che non gli ha lasciato scampo. Mario “Non era vaccinato per motivi estranei alle motivazioni no vax o pro vax, nel rispetto della sua persona e del nostro dolore, vi preghiamo di evitare considerazioni, illazioni o discussioni tra di voi in tale ambito” chiede la famiglia.

Il funerale sarà celebrato domani, mercoledì 5 gennaio, al cimitero di Vicarello.