Ubriaco al Pronto soccorso, arriva la Polizia

Disturbava sia le persone in attesa di visita che il personale infermieristico. Per questo, dal Pronto soccorso dell’ospedale di Cisanello a Pisa, è stato chiesto l’intervento della polizia.

Erano le 21,30 circa di ieri 3 gennaio quando la Volante è arrivata sul posto e ha identificato l’uomo, un cittadino rumeno di 29 anni noto agli agenti, in evidente stato di ebbrezza alcolica.

La persona è stata accompagnata in Questura per la notifica di atti giudiziari e gli è stata contestata la violazione amministrativa per ubriachezza molesta.