Addio a Fiorenzo Giani, l’ultimo sindacalista dei ‘Calzaturieri’

E’ morto Fiorenzo Giani. Se n’è andato un pezzo importante del sindacato pisano e del Comprensorio, storica figura della Cgil samminiatese scomparso questa mattina (5 gennaio) all’età di 66 anni.

Viveva al Castellonchio, località di San Miniato. Lascia la moglie e due figli. Il funerale sarà celebrato venerdì 7 alle 11 al Cimitero di San Lorenzo alla Scala.

Una figura ‘impensabile’ staccata dal contesto sindacale e politico dell’area pisana, alla quale era approdato fin da giovanissimo mosso da una tempra e da una vivacità che lo avevano reso famoso nell’area più a sinistra del sindacato. Ex operaio calzaturiero, era da subito entrato in Cgil, dove è rimasto fino alla fine, prima in rappresentanza della zona Cuoio, poi in Camera del Lavoro a Pisa. Bastian contrario per eccellenza, come lo ricordano simpaticamente oggi i tantissimi colleghi del sindacato, abile nei congressi e nelle assemblee, noto per il piglio critico e la propensione all’analisi sino all’esasperazione, che gli veniva dalla militanza nel partito Comunista italiano, poi sfociata negli anni ’90 in Rifondazione Comunista.

Immancabile ai cortei di zona del Primo Maggio, fino all’ultimo ha fatto parte del coordinamento di zona dello Spi Cgil. Fra i primi a ricordarlo, il segretario della lega intercomunale Spi Cgil, Fabio Gorelli “Un concittadino molto conosciuto e apprezzato in tutta la zona – dice – Ai familiari vanno le nostre più sentite condoglianze”

In zona il suo nome era legato soprattutto a una lunghissima battaglia degli anni ’80 a favore di una delle categorie meno rappresentate del settore della calzatura, come quello dei lavoratori e in prevalenza lavoratrici cosiddette a domicilio.

A Pisa però, per la sua grande esperienza, era stato figura di riferimento per molti sindacalisti delle ultime generazioni.