Gli spostano l’auto, minaccia gli operai con un trincetto

Lite questa mattina (5 gennaio) poco prima delle 11,30 a Pisa. Sul posto è intervenuta una pattuglia della squadra volanti della questura. Il litigio è scoppiato tra un residente 43enne e degli operai di una ditta di traslochi.

La lite scaturita in quanto gli operai avevano arbitrariamente spostato manualmente l’auto del residente, in quanto ostacolava il transito dell’autocarro utilizzato per il trasloco.

L’uomo ha aggredito fisicamente con dei calci uno degli operai, colpendolo alla gamba, minacciandoli di morte con un trincetto da lavoro, e prendendo a calci i fanali dell’autocarro.

Gli agenti dopo aver riportato la calma, e aver ricostruito la vicenda, hanno denunciato l’ uomo per i reati di minaccia grave e detenzione di oggetti atti ad offendere. Il trincetto utilizzato per le minacce è stato sequestrato.