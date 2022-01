Incidente mortale, la Municipale cerca testimoni

Ci sono punti ancora da chiarire. Per questo la polizia municipale dell’Unione dei Comuni Circondario dell’Empolese Valdelsa cerca testimoni dell‘incidente stradale con esito mortale successo il 2 gennaio scorso (qui).

Erano le 18 circa in via Val d’Orme nuova, tra i centri abitati di Martignana e Empoli, quando l’auto è finita fuori strada. Il 37enne alla guida è stato trovato già morto dai soccorritori. Chiunque abbia visto come è avvenuto l’incidente o abbia notizie utili in merito è pregato di contattare l’ufficio incidenti al numero 0571-757714.