Bambini contagiati dal Covid, preoccupazione al Meyer. Il direttore dell’ospedale pediatrico: “Picco mai visto da inizio pandemia”

Preoccupazione per i contagi Covid dei prossimi giorni tra i bambini.

L‘appello a vaccinare i piccoli arriva dal direttore generale dell’ospedale pediatrico Meyer di Firenze e presidente dell’Aassociazione degli ospedali pediatrici Alberto Zanobini.

“Adesso i ricoveri pediatrici hanno raggiunto un picco mai visto dall’inizio della pandemia – spiega – Bisogna procedere velocemente alla vaccinazione dei bambini che già la possono fare, per il loro bene. Non c’è da aspettare. Con questi numeri poi a rischiare di più sono i fragili”.

A causa della variante Omicron., ha precisato Zanobini, si registra un aumento dei ricoveri ma non di occupazione nelle terapie intensive, dove invece da novembre e fino ad ora ci sono stati molti bambini con le bronchioliti.

“Al Meyer ci sono 86 positivi tra medici e infermieri. Si rischiano rallentamenti, per esempio per gli interventi programmati – aggiunge – Certo non per le urgenze o in oncologia, ma in pediatria stiamo occupando sempre più posti letto per Covid”.