Mostra il green pass di un altro, denunciato

Servizio straordinario di controllo del territorio, a Pisa, coordinato dalla questura, con il concorso di pattuglie del reparto prevenzione crimine toscana della polizia di Stato provenienti da Firenze; il servizio è stato mirato a prevenire episodi di microcriminalità ed alla verifica del rispetto della normativa anticovid.

Sono state controllate 17 vetture e 31 persone, nonché 2 esercizi commerciali. In uno di questi, in zona stazione, sono stati controllati gli avventori seduti ai tavolini e la corrispondenza tra il green pass, regolarmente verificato dal gestore, e i documenti di identità. I poliziotti hanno verificato che un giovane tunisino, regolarmente soggiornante a Pisa, aveva mostrato un green pass al gestore, in realtà intestato ad altro soggetto: infatti i poliziotti, cui aveva mostrato lo stesso green pass, gli hanno invece chiesto anche la esibizione di un documento di identità , verificando la mancata corrispondenza ed accompagnandolo in Questura, dove è stato denunciato per il reato di sostituzione di persona e contravvenzionato per violazione della normativa antiCovid.