Ubriaco va in escandescenze in un locale a Cisanello: portato in ospedale riesce a scappare e dà fuoco a dei cartoni

Intervento delle volanti della questura di Pisa ieri sera (5 gennaio) verso le 19,15 in un locale pubblico nella zona di Cisanello dopo la segnalazione di una persona molesta.

Gli agenti, arrivati sul posto, hanno identificato un autista polacco andato in escandescenza perché sotto l’influenza di alcol.

L’uomo è stato accompagnato in ospedale per le cure del caso.

Nel frattempo una pattuglia della Polizia Stradale, allertata dalla sede polacca di una ditta di trasporti internazionale, che non riusciva più ad aver contatti con un proprio autista che si trovava a Pisa per lavoro, tramite il global positioning sistem è riuscita a trovare il camion, parcheggiato in un’ area di servizio della superstrada FI-Pi-Li in zona Titignano. La ditta tramite una fiduciaria ha, poi recuperato il camion.

L’operatore di turno alla sala operativa della questura ha collegato i due eventi; comunicando ai datori di lavoro del polacco, per il tramite dei colleghi della Polstrada, che l’ uomo era al pronto soccorso per le conseguenze della sbronza.

Stanotte, smaltita la sbornia ma senza il consenso dei medici, è riuscito ad allontanarsi dal pronto soccorso e, per scaldarsi, ha bruciato alcuni cartoni sul retro di un supermercato sempre in zona Cisanello. Qui la volante di zona durante il pattugliamento ha notato i cartoni in fiamme, senza comunque provocare alcun pericolo di incendio perchè lontani dalla struttura, lo ha trovato e lo ha accompagnato in questura per tenerlo al caldo e fargli bere un caffè. L’uomo, che aveva completamente smaltito la sbornia e dunque è tornato pienamente in sé, anche se privo del telefonino che non ricorda dove ha smarrito, è stato rimesso in contatto con i suoi datori di lavoro che gli hanno dato le istruzioni del caso per consentirgli di rientrare in patria.