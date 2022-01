Cade e parte un colpo di fucile: morto nella notte il 19enne Christian

È morto nella notte all’ospedale di Cecina il 19enne Christian Ghilli che, dopo una caduta, è stato colpito all’addome e alla mano da un colpo del suo fucile mentre era a caccia.

Le condizioni del ragazzo, portato in codice rosso all’ospedale di Cecina, erano apparse da subito molto gravi: trasferito in ospedale in codice rosso, i medici hanno tentato un disperato intervento chirurgico all’addome per arrestare la grave emorragia in corso, ma Ghilli è morto durante l’operazione. L’incidente era avvenuto ieri (6 gennaio) nel pomeriggio.

I militari dell’Arma stanno indagando su quanto accaduto, ma dai primi rilievi sembra si sia trattato di un incidente.

Il ragazzo, di Ponteginori, era una promessa del tiro a volo. Iscritto alla sezione Federcaccia di Capannoli, nello scorso autunno era diventato campione del mondo di skeet juniores in Perù e ai mondiali di Lima si era affermato in due categorie su tre.