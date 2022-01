Beve l’anticalcare: 21enne tenta il suicidio. Salva per miracolo

Sola in casa, una ragazza, ieri sera (7 gennaio) ha tentato di togliersi la vita ingerendo dell’anticalcare. La giovane, 21 anni, per fortuna è fuori pericolo.

All’ora di cena una volante è andata in ospedale a Pisa. La ragazza era arrivata al pronto soccorso in codice rosso. Gli agenti della questura sono poi andati nella sua abitazione per i dovuti accertamenti.

Da quanto ricostruito la 21enne poco prima aveva mandato un sms alla zia, riferendole di aver bevuto il veleno a seguito di una recente delusione sentimentale. Dopo aver letto il messaggio i parenti si sono precipitati nell’appartamento, trovando la giovane a terra, svenuta, con accanto la bottiglia di anticalcare e avevano chiamato il 118.

Nella notte la giovane, riacquistate buone condizioni di salute, è stata dimessa.