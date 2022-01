Per chi fatto anche la terza dose di vaccino anti Covid il rischio di ricovero in ospedale è minimo. Lo dice l’Iss, istituto superiore di sanità, nel report settimanale.

Dai dati, su 100mila persone non vaccinate 23,1 rischiano il ricovero in terapia intensiva, 1,15 per chi ha avuto il vaccino da oltre 4 mesi e 1 per chi ha ricevuto la dose da meno di 4 mesi. Chi ha avuto la dose booster il dato è di 0,1.

In Toscana, ad oggi, i vaccinati con la terza dose sono 1.377.122. Sono 113 i ricoverati in terapia intensiva e 994 quelli nei reparti ordinari Covid