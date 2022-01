Fermato e trovato con l’hashish: è stato segnalato alla prefettura

Le volanti della questura di Pisa lo hanno fermato, per un controllo, ieri (8 gennaio) poco dopo mezzogiorno, in via Sandro Perini.

Il 25enne dell’Egitto, regolarmente residente in Abruzzo, è stato trovato in possesso di un pezzo di sostanza marrone solida, che a seguito degli accertamenti di laboratorio è risultata essere hashish.

La droga, solo pochi grammi, è stata sequestrata e al giovane è stata contestata la sanzione amministrativa come assuntore di stupefacenti.