Per 40 anni alla Dante Alighieri, addio alla maestra Marisa

Tanti figli d’altri e un po’ anche suoi la ricordano in queste ore: la cara maestra Marisa Fanciullacci, che aveva visto crescere sotto i suoi occhi intere generazioni di bimbi e bimbe sanminiatesi, se n’è andata nel sonno questa mattina 10 gennaio a 78 anni. A darne la notizia, affranti, sono stati i due figli Emanuele e Romina.

Una famiglia molto nota in tutta la comunità di San Miniato Basso, alla quale Marisa ha fatto, come usava a quei tempi, da seconda mamma, fra le mura della scuola Dante Alighieri dove ha insegnato per ben 40 anni. Una vita in mezzo alle persone, ai giovani ma non solo. Marisa, infatti, dopo la pensione aveva voluto fare la sua parte per le persone più fragili, dando una mano alla Misericordia e occupandosi degli anziani.

“Smise solo quando si sentì ‘vecchia’ lei stessa – ricordano, commossi, i figli –. Una vita che ha lasciato qualcosa di sé in tanti ex alunni nel paese. Un paese che adesso ci sta davvero facendo commuovere con tantissimi messaggi di vicinanza e ricordi. A tutti loro vogliamo dire grazie, a nome di nostra madre e della nostra famiglia”. Una comunità alla quale era sempre stata legatissima: nel 2019 le venne conferito il premio Donne sanminiatesi (qui la notizia) per mano dell’allora sindaco Vittorio Gabbanini, su impulso e organizzazione della consulta delle Pari opportunità. In quegli stessi anni, aveva collaborato con il nascente Museo della Memoria per la raccolta di testimonianze sui mesi della resistenza nel comune. Ricordi e memorie condivise in famiglia che aveva raccolto in alcuni scritti, in merito all’impegno del padre partigiano.

Negli scorsi anni è stata tra i protagonisti della mostra fotografica ‘Gente di’ Pinocchio’. Vedova da oltre 13 anni, lascia al loro dolore i figli e i nipoti, a cui era molto affezionata. L’ultimo saluto avverrà mercoledì alle 15, con partenza dall’abitazione in via Alfieri 15 verso la chiesa storica della frazione.